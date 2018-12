Tretja dražba sodobne slovenske umetnosti delno izpolnila pričakovanja

piše Tatjana Zemljič

Ljubljana, 21. decembra - Tretja dražba sodobne slovenske likovne umetnosti, ki jo je Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) organiziralo skupaj z društvom VISART, je delno izpolnila pričakovanja organizatorjev. Na dražbi v četrtek zvečer v Galeriji DLUL so bila prodana štiri dela, še štiri so prodali danes do poldneva. Izkupiček znaša slabih 14.000 evrov.