Med prejemniki finančnih spodbud EU za uveljavljanje inovacij tudi slovenska podjetja

Bruselj, 20. decembra - Evropska komisija bo 283 inovacijskim projektom namenila 173 milijonov evrov za lažje uveljavljanje inovacij na trgu. Med prejemniki, ki bodo prejeli po 50.000 evrov za pripravo poslovnih načrtov, brezplačno usposabljanje in poslovne pospeševalne storitve, so tudi tri slovenska podjetja, in sicer ID.Conference, Zorn plus in Envit.