Že tretji mesec zapored padec cen industrijskih proizvodov

Ljubljana, 20. decembra - Cene industrijskih proizvodov so se po podatkih državnega statističnega urada novembra znižale že tretji mesec zapored, in sicer za 0,1 odstotka. Znižale so se sicer le cene proizvodov za prodajo na tujih trgih, in sicer za 0,2 odstotka, cene proizvodov za prodajo na domačem trgu pa se v mesečni primerjavi niso spremenile.