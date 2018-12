Sveto noč za božič prepevajo že 200 let

Salzburg, 24. decembra - Svetovna znana pesem Sveta noč, blažena noč nocoj beleži 200 let, odkar so jo prvič zapeli na božič leta 1818 v cerkvi sv. Nikolaja v avstrijskem Oberndorfu severno od Salzburga. Skladba je postala stalnica božičnih praznovanj, pojejo pa jo v 300 jezikih in dialektih, celo Inuiti ter južnoafriško pleme Zulu, navaja nemška tiskovna agencija dpa.