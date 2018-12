Zaprti katalonski voditelji končali gladovno stavko

Barcelona, 20. decembra - Štirje zaprti katalonski voditelji, Jordi Sanchez, Jordi Turull, Josep Rull in Joaquim Forn so danes končali gladovno stavko, ki so jo začeli pred več kot dvema tednoma, je danes sporočil njihov tiskovni predstavnik. Za gladovno stavko so se odločili v znak protesta zaradi blokade ustavnega sodišča glede njihove pritožbe na pripor.