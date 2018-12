DZ odredil tudi parlamentarno preiskavo o financiranju političnih strank

Ljubljana, 20. decembra - DZ je na zahtevo poslancev koalicije in Levice v nadaljevanju današnje seje odredil parlamentarno preiskavo o politični odgovornosti pri financiranju političnih strank iz tujine. Preiskava se bo osredotočala na domnevno sumljiv način financiranja SDS, v tej stranki pa so prepričani, da gre zgolj za obračunavanje in poskus onemogočenja SDS.