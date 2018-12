Na londonskem letališču Gatwick zaradi dronov ustavljen promet

London, 20. decembra - Na londonskem letališču Gatwick so v sredo zvečer ustavili promet zaradi poročil o dronih nad pristajalno stezo. Ponoči so promet na kratko znova vzpostavili, a so ga kmalu spet prekinili zaradi novih poročil o dronih blizu letališča. Prihode številnih letal so danes preusmerili na druga letališča, medtem ko so odhodi preloženi do nadaljnjega.