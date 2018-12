Sindikati v stopnjevanje pritiska za izboljšanje položaja voznikov avtobusov

Ljubljana, 20. decembra - Stanje v panogi cestnega potniškega prometa je slabo, najbolj pereči težavi sta prenizka plača in neugoden delovni čas, opozarjajo v Sindikatu delavcev prometa in zvez. Z delodajalci so prekinili pogajanja o spremembi kolektivne pogodbe, zdaj nameravajo v sindikatu stopnjevati pritiske. V skrajnem primeru bodo avtobusi obstali, napovedujejo.