Sindikat obrti in podjetništva ogorčen nad zahtevami delodajalcev po zmanjšanju delavskih pravic

Ljubljana, 20. decembra - V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije so izrazili ogorčenje nad stališči in zahtevami Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) ter Združenja delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije (ZDOPS). Delodajalski organizaciji po njihovih navedbah po prenehanju veljave panožne kolektivne pogodbe zahtevata zmanjšanje pravic delavcev.