Veliko gradenj po ugotovitvah inšpekcije ni ustrezno označenih in ograjenih

Ljubljana, 20. decembra - Gradbena inšpekcija je med marcem in oktobrom izvedla koordinirano akcijo nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti, ki jih morata pred začetkom izvajanja del izpolniti tako investitor kot izvajalec. Ugotovili so, da veliko gradbišč, predvsem individualnih gradenj, ni ustrezno označenih in ograjenih.