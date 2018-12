Zaradi mravelj v neapeljski bolnišnici zahteve po njenem zaprtju

Neapelj, 20. decembra - V bolnišnici v Neaplju so morali zaradi invazije mravelj za nekaj časa zapreti urgenco. V javnosti so zakrožile tudi fotografije bolnice, priklopljene na aparature, ki je bila prekrita z insekti, kar priča, da to ni bil enkraten dogodek. Nevladniki zahtevajo vzpostavitev primerne higiene ali zaprtje takih zdravstvenih ustanov.