V CD božični koncert radijskih ansamblov z New Swing Quartetom

Ljubljana, 23. decembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo nocoj tradicionalni božični koncert Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija. Vodil ju bo Patrik Greblo, v goste pa so povabili legendarni New Swing Quartet, s katerim so izbrali najlepše božične in duhovne pesmi. Ker je koncert razprodan, so javnosti odprli tudi popoldansko generalko.