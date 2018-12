Zimski solsticij že petič v družbi kratkih filmov

Ljubljana, 21. decembra - V Slovenski kinoteki in več dvoranah Art kino mreže bodo že petič obeležili noč kratkih filmov. Osrednji dogodek bo ob 18. uri v Slovenski kinoteki, kjer bodo prikazali pet igranih kratkih filmov uveljavljenih slovenskih režiserjev in režiserke ter animirani film Čikorija an' kafe v režiji Dušana Kastelica.