Leto 2018: Olimpijske igre več kot samo športni veledogodek

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 21. decembra - Športno leto 2018 je imelo sicer veliko vrhuncev in veliko odmevnih tekmovanj in dosežkov, a že površnemu opazovalcu lahko hitro postane jasno, da sta bila poudarka predvsem dva: zimske olimpijske igre v Južni Koreji in svetovno prvenstvo v nogometu v Rusiji. Čeprav je nova zimska sezona že v polnem teku, pa so spomini na Pyeongchang še živi.