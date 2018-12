Slovenija v petem letu Ustvarjalne Evrope do petih milijonov evrov

Ljubljana, 20. decembra - Slovenski kulturni in ustvarjalni sektor se je v letošnjem letu spet nadpovprečno odrezal na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (2014-2020). V petem letu njegovega izvajanja je v okviru obeh podprogramov, Kultura in Media, pridobil skoraj pet milijonov evrov podpore EU, so sporočili iz zavoda Motovila.