Prometna napoved do 27. decembra

Ljubljana, 20. decembra - Konec leta je običajno močno povečan promet okrog nakupovalnih središč ter različnih prireditev. Vse do novega leta je ob delovnih dneh pričakovan povečan tovorni promet, v prihodnjem tednu najbolj v četrtek, 27. decembra, na avtocesti med Italijo in Madžarsko, so sporočili iz prometno-informacijskega centra.