V tretjem četrtletju močna rast mobilnega prenosa podatkov

Ljubljana, 20. decembra - Uporabniki slovenskega mobilnega omrežja so v tretjem četrtletju poslali en odstotek manj krakih sporočil SMS kot v enakem obdobju lani, število poslanih sporočil MMS pa se je povečalo za 16 odstotkov. Kot so sporočili iz statističnega urada, so zabeležili tudi 68-odstotno povečanje prenosa podatkov prek mobilnega širokopasovnega dostopa.