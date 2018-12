Velika Britanija in Francija kljub umiku ZDA ostajata v Siriji

London/Pariz, 20. decembra - Velika Britanija in Francija sta danes sporočili, da njuni vojski ostajata v Siriji, saj boj proti džihadistični skupini Islamska država (IS) še ni končan. Da je IS poražena, je sicer v sredo zatrdil ameriški predsednik Donald Trump, ki se je odločil za umik ameriške vojske iz Sirije.