Purič ob prevzemu resorja za kohezijo napovedal motivacijo zaposlenih

Ljubljana, 20. decembra - Dan po imenovanju v DZ je novi minister, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Iztok Purič od predhodnika Marka Bandellija za zaprtimi vrati tudi uradno prevzel posle. Napovedal je, da bo posebno pozornost namenil motivaciji zaposlenih, saj brez tega ne more biti napredka in uspehov.