V polovici pogodb z Devjakom nista določena število ur in urna postavka

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 22. decembra - Fakulteta za upravo je od leta 2005 do 2015 z dekanom Srečkom Devjakom sklenila 141 avtorskih in podjemnih pogodb, s katerimi mu je izplačala 320.000 evrov neto honorarja. V polovici pogodb nista določena število ur in urna postavka, pri 21 pogodbah pa čas opravljanja dela presega zakonsko omejitev. Devjak zagotavlja, da je bilo delo opravljeno.