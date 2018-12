Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Pariz/Frankfurt, 20. decembra - Osrednji indeksi evropskih borz se v uvodnem delu trgovanja gibljejo v rdečem. Kot poročajo tuje agencije, vlagatelji sledijo razpoloženju v Aziji in New Yorku, kjer so se indeksi po odločitvi ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) v zvezi z ukrepi glede obrestnih mer spustili pod gladino.