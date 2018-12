Nuška Gajšek za STA: Ptujčani imajo očitno dovolj capljanja na mestu

pogovarjal se je Gregor Mlakar

Ptuj, 22. decembra - Nova ptujska županja Nuška Gajšek je tudi nekaj dni po prihodu na mestno občino še vedno pozitivno presenečena nad odločitvijo občanov, ki so jo prepričljivo podprli. Kot je povedala v pogovoru za STA, to ne kaže le na to, da si Ptujčani želijo sprememb, pač pa da imajo dovolj capljanja na mestu. V mestnem svetu si želi programskega sodelovanja.