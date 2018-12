Moskva, 20. decembra - Z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) so se danes uspešno vrnili trije astronavti, ki so bili na vesoljski postaji od junija. Kot je sporočila ruska vesoljska agencija Roskozmos, so z vesoljskim plovilom Sojuz davi pristali v Kazahstanu, poročajo tuje tiskovne agencije