V Poligonu prvi sejem avtorskih koledarjev

Ljubljana, 22. decembra - V kreativnem centru Poligon bo danes med 10. in 18. uro potekal prvi sejem avtorskih koledarjev, poimenovan Maš čas?. Na njem se bodo z najrazličnejšo koledarsko produkcijo predstavili slovenski oblikovalci in ilustratorji. Obiskovalci bodo lahko izbirali med različnimi koledarji in rokovniki, v katere so vpete bolj ali manj nenavadne zgodbe.