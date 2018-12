Kuba igralcem baseballa olajšala pot v ZDA

Havana, 20. decembra - Kubanski igralci baseballa bodo v bodoče lažje odšli v ZDA in se izognili zdajšnji praksi, ko so igralci tja o pravilu hodili "po obvozu" v drugih državah. Oblasti na tem karibskem otoku so namreč sklenile, da v ZDA lahko prestopijo vsi igralci, ki so stari najmanj 25 let in so v kubanski ligi odigrali vsaj šest sezon, poročajo agencij.