Ameriška centralna banka zvišala ključno obrestno mero

Washington, 19. decembra - Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je danes zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na raven med 2,25 in 2,50 odstotka. Za to se je odločila ob trenutnih in pričakovanih gibanjih na trgu dela in glede inflacije, je Fed objavil v izjavi po koncu dvodnevnega zasedanja.