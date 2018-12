Skakalci in skakalke v nedeljo pod Poncami za državne naslove

Ljubljana, 20. decembra - V nedeljo bo v dolini pod Poncami živahno na Bloudkovi velikanki, kjer se bodo za državne naslove merili skakalci in skakalke v članskih kategorijah - posamično in ekipno. V Planici bosta naslova najboljšega v državni branila Timi Zajc in Ema Klinec, v ekipni konkurenci pa Triglav Kranj.