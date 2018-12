Berlin, 19. decembra - Sindikat nemških policistov (GdP) je danes priznal, da so med nemškimi policisti tudi desničarski skrajneži. Priznanje so objavili, potem ko so oktobra v Frankfurtu suspendirali pet policistov, ki so osumljeni ekstremizma. Notranji minister zvezne dežele Hessen Peter Beuth je zavrnil navedbe o desničarski mreži v policiji.