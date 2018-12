Na Hrvaškem prijeli tatova hišice

Zagreb, 19. decembra - Hrvaški kriminalisti so kazensko ovadili 41-letnika in 30-letnico zaradi suma, da sta v vasi Peteranec nedaleč od Koprivnice ukradli strešno konstrukcijo, strešnike in lesene stene montažne hišice, je danes sporočila koprivniško-križevška policijska uprava. Tatvina se je zgodila v prvi polovici decembra, lastnik pa je oškodovan za več tisoč evrov.