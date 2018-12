DZ imenoval Puriča za novega ministra za kohezijo

Ljubljana, 19. decembra - DZ je danes s 45 glavi za in 40 proti imenoval Iztoka Puriča za novega ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Na tem položaju bo zamenjal Marka Bandellija, ki je po dveh mesecih mandata sredi novembra odstopil zaradi očitkov o neprimerni komunikaciji in slabem delu.