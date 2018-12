Pretnarjeva in Vrhovnik: Dvojna zmaga je lahko izjemna spodbuda

Ljubljana, 20. decembra - Dvojna zmaga, kakršno sta v sredo uprizorila slovenska smučarja Ilka Štuhec in Žan Kranjec, je lahko tudi izjemen motivacijski element. V Sloveniji so zdaj štirje smučarji s takšnim dosežkom, lastnika prvega "dvojčka" pred 18 leti Matjaž Vrhovnik in Špela Pretnar pa sta prepričana, da bo uspeh pomenil dodatno spodbudo za nadaljnje delo.