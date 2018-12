Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 19. decembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v zelenem. Vlagatelje je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spodbudila odločitev Bruslja, ki je prižgal zeleno luč proračunskemu predlogu Italije. Zvišale so se tudi cene nafte in tečaj evra.