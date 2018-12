Rakovec ob županski zaprisegi obljubil prizadevanja za boljše življenje Kranjčanov

Kranj, 19. decembra - Novi kranjski mestni svetniki so se danes zbrali na ustanovni seji, na kateri so potrdili mandate članov sveta in ugotovili izvolitev Matjaža Rakovca za župana. Rakovec je na seji tudi slovesno prisegel kot župan in obljubil, da se bo boril za to, da se bo v Kranju boljše in lepše živelo in delalo.