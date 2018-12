Rast naložb evropskih podjetij v raziskave in razvoj za ameriškimi in kitajskimi

Bruselj, 23. decembra - Industrijska podjetja v EU osem let zapored povečujejo naložbe v raziskave in razvoj. Te naložbe so se lani glede na predlani povečale za 5,5 odstotka, še vedno pa evropska podjetja ne dosegajo rasti ameriških in kitajskih družb, ki so v tem obdobju naložbe povečale za devet in 20 odstotkov, je sporočila Evropska komisija.