Brane Mozetič prodrl v Južno Korejo s slikanicama

Seul, 23. decembra - Pesnik, pisatelj in urednik Brane Mozetič je s slikanicama Dežela bomb, dežela trav in Prva ljubezen prodrl v Južno Korejo. Obe knjigi je ilustrirala Maja Kastelic. Na povabilo založnice zadnje slikanice in s podporo javne agencije za knjigo se je v začetku decembra udeležil šestih predstavitev v Seulu in dveh na otoku Jeju na jugu države.