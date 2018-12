Ustanovitelju projekta Ognjišče Francu Boletu priznanje ZNP za življenjsko delo

Ljubljana, 19. decembra - Častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov (ZNP), je letos prejel pionir krščanskega medijskega prostora in ustanovitelj projekta Ognjišče Franc Bole. Nagrado za izjemne dosežke v novinarstvu sta prejela Hanzi Tomažič in Peter Jančič.