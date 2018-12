Luka Koper bo izbirala med 11 agencijami za posredovanje delavcev

Koper, 19. decembra - Na sredi novembra objavljeni razpis za izbor agencij za posredovanje delavcev so v Luki Koper prejeli 11 ponudb. Izbrani ponudniki bodo predvidoma znani do konca januarja, so danes sporočili iz koprske družbe. Vrednost naročila je ocenjena na 13,6 milijona evrov, izbor agencij pa bo veljal eno leto, nakar bodo postopek ponovili.