Evropski poslanci pisali papežu o katalonskih političnih zapornikih

Brest, 19. decembra - Evropske poslanke in poslanci, združeni v skupino Platforma dialog EU - Katalonija pod vodstvom Iva Vajgla (Desus/Alde), so danes na papeža Frančiška naslovili pismo, v katerem so ga opozorili na katalonske politične zapornike, med katerimi štirje gladovno stavkajo že več kot štirinajst dni.