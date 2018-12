Na razstavi v Tate Britain šest desetletij ženske umetnosti

London, 20. decembra - Tate Britain bo na samostojni razstavi prihodnje leto prikazala šest desetletij britanske ženske umetnosti. Postavitev z več kot 60 deli, od slik, fotografij do kipov in filmov, bo vključevala okrog 30 umetnic, kot so Bridget Riley, Monster Chetwyn in Turnerjeva nagrajenka Rachel Whiteread, poroča britanski The Guardian. Odprli jo bodo aprila.