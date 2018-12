Ljubljana, 19. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,64 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 1,39 milijonov evrov prometa, največ z delnicami Krke, za nekaj več kot 500.000 evrov. Najbolj so se pocenile delnice Cinkarne Celje in Intereurope.