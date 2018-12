Leto 2019: Plovdiv - prvi bolgarski nosilec naziva EPK

piše Tatjana Zemljič

Plovdiv, 30. decembra - Plovdiv je drugo največje bolgarsko mesto in prvo, ki bo Evropska prestolnica kulture (EPK). V mestu, ki se lahko pohvali z eno najdaljših kontinuitet poselitve v Evropi, so program EPK strukturirali okoli štirih tematskih platform, ki se navezujejo na mesto in njegove prebivalce.