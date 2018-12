Unior tudi po 11 mesecih z rastjo prihodkov

Zreče, 19. decembra - Zreška družba Unior je v prvih 11 mesecih letošnjega leta ustvarila 159,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,7 odstotke več od načrtov in tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Z rezultati so se v torek seznanili nadzorniki in ob tem potrdili poslovni načrt za naslednje leto.