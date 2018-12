Policisti preiskujejo eksplozijo bankomata v Beltincih

Beltinci, 19. decembra - Danes malo pred 4. uro so bili policisti obveščeni, da je bil v Beltincih na Petrolu razstreljen bankomat. Policisti so kraj zavarovali, z zbiranjem obvestil pa so ugotovili, da sta tekom noči najmanj dva neznana storilca prišla do bankomata na bencinskem servisu ter ga z uporabo plina razstrelila in iz bankomata odtujila kaseto z denarjem.