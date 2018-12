V SEM razstava Ženske, ki vezejo pripoved

Ljubljana, 20. decembra - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo drevi odprli razstavo Ženske, ki vezejo pripoved. Razstava predstavlja zaključek projekta o tekstilno duhovnem popotovanju žensk različnih starosti, narodnosti, verskih izpovedi in življenjskih okoliščin. Pod okriljem oblikovalsko umetniške skupine Oloop in društva Up je nastajal osem mesecev.