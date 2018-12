Nina Volčina in Martin Zdauc balinarja leta

Ljubljana, 19. decembra - Balinarska zveza Slovenije je razglasila najboljše tekmovalke in tekmovalce v letošnji sezoni in to v štirih kategorijah. Priznanje BZS za balinarja leta sta prejela Nina Volčina (Krim Ljubljana) in Martin Zdauc (Ilirska Bistrica). Med mlajšimi sta bila najboljša Sežančana Gašper Povh in Iva Guštin.