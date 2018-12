Pred pol stoletja preminil nobelovec John Steinbeck

New York, 20. decembra - Pred 50 leti je na današnji dan umrl Nobelov nagrajenec John Steinbeck, eden največjih ameriških pisateljev 20. stoletja, ki velja za najbolj družbeno prodornega in kritičnega izmed vseh angleško govorečih nagrajencev. Nagrado je prejel zaradi realističnega in družbenokritičnega pisanja, v katerem združuje "sočuten humor in izostren socialni čut".