Šarec prejel Luč miru iz Betlehema

Ljubljana, 19. decembra - Predsednik vlade Marjan Šarec je danes sprejel predstavnike slovenskih in zamejskih skavtov, ki so mu predali Luč miru iz Betlehema. Šarec je spomnil, da gre za zelo lep simbol, ki sam po sebi ne bo ustavil vojn in vseh nevšečnosti na tem svetu, kljub temu pa je močan simbol, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.