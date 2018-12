Ob 150-letnici prvega izida Velika slovenska kuharica posodobljena in dopolnjena

Ljubljana, 19. decembra - Pri Cankarjevi založbi je 150 let po prvem izidu izšla posodobljena in dopolnjena Velika slovenska kuharica. Jubilejno, 30. izdajo je prenovila in dopolnila sestra Bernarda Gostečnik, v njej pa je mogoče najti vse, "da bo kuhinja srce doma": kako pripraviti mizo, sestaviti jedilnik, kako postreči jedi in pijače ter se pri mizi vesti.