Medobčinski inšpektorat v Celju letos izmeril 2920 prekoračitev hitrosti

Celje, 22. decembra - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Celje, Laško, Štore in Žalec je do 1. decembra letos v Celju obravnaval 2920 prekoračitev hitrosti. Najvišja hitrost v naselju, ki so jo izmerili občinski redarji, je bila 100 kilometrov na uro. Zabeležili so tudi 6381 kršitev pravil o parkiranju.