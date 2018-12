Na Kopah obogatili ponudbo za najmlajše, smelo v novo sezono

Mislinja, 19. decembra - Na smučišču Kope, kjer so žičniške naprave v novi zimski sezoni zagnali 7. decembra, so danes predstavili obogateno ponudbo za najmlajše, ki se lahko zimskim radostim predajajo v otroškem parku. Začetek zimske sezone je obetaven, pravijo v družbi Vabo, ki je upravljavec žičnic in kjer v novi sezoni upajo na več kot 90.000 smučarjev.